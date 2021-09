Jose Antonio Canales y Cynthia descansaban plácidamente en el sofá del jardín y en el momento de quedarse solos, el torero reflexionaba y le decía directamente: “ Algún día te haré una pregunta, pero aquí no ”. “Yo también tengo información que darte, pero aquí no”, contestaba ella en el mismo tono cómplice.

“Lo único que os digo es que tengáis paciencia porque él está arrepentido a más no poder y en vez de ir tú a buscarle y darle más importancia… te tienes que esperar, porque si no, lo que vas a hacer darle más importancia de la que tiene y ya está”, le decía Canales.

“Si él (Frigenti) no es malo… cuando se vaya él va a haber otro u otra… esto no se acaba aquí, afortunadamente”, seguía el torero mientras Cynthia atendía sus palabras muy cerca de él para que sus compañeros no los escuchasen.