Los concursantes resuelves todas las dudas de los seguidores con sus mensajes

Marta, Adrián y Cora resuelven todas las dudas sobre su relación

La 'noche de las los secretos' ha dado el pistoletazo de salida a la final del concurso y en una gala llena de emociones, los finalistas se han sometido a las valoraciones y han tenido que ir respondiendo durante toda la noche a las preguntas de los seguidores del programa.

Los concursantes se enfrentan a 'la noche de las redes'

Adrián ha sido el primero en inaugurar en la noche de hoy la 'sala de las redes sociales' y ha recibido una mensaje de uno de los seguidores: "A veces da la sensación de que estás de mal rollo y en algunos momentos parece que te agobias con Marta".

Adrián se explica sobre su actitud con Marta

"Mi cara normal es de persona fría, muchas veces estoy feliz y mi cara es como de si se me hubiera muerto alguien. Esta es la cara que tengo. Tengo una forma muy brusca de decir las cosas", asegura él. Y Marta ha contestado a si le ha hecho algún desprecio: "Es un chico más serio. No he sentido nada como un desprecio, no lo he percibido así".

¿Por qué Rafa llama muebles a Adri y Marta y habla tanto de ellos?

Rafa, ha recibido un mensaje sobre por qué ha llamado en tantas ocasiones mueble a Adrián y Marta, después de que ha estado "medio concurso hablando de ellos": "No me he tirado medio concurso hablando sobre Adrián y Marta, he hecho muchas cosas". Marta, no duda en contestar: "El concepto de mueble que tenemos es distinto, opinamos de diferente manera y no nos hemos conocido en el concurso y tampoco nos conocemos para opinar en profundidad".

¿Se ha sentido Carlos utilizado por el que era su grupo?

Carlos, sobre si se "ha sentido utilizada por el que era antes su grupo" y si ha sentido que le han dado la "patada desde que se ha juntado" a Rafa: "Si que ha habido momentos en las que me he sentido más desplazada del grupo, pero no he sentido que me hayan utilizado ni que me hayan dado la patada". Marta reconoce que no entendió "la situación" y quiso comprenderlo.

Marta responde a las posibles dudas de la relación con Adrián

Marta, sobre las dudas de su relación con Adrián: "Colchero no duda de lo que tengamos, considera que todo va con un proceso más lento. De lo que dude el resto, no tengo que conocer a nadie, lo tengo que sentir yo y lo tiene que sentir Adrián". Sobre si le molesta la comparación con Cora: "Llegué a pensar de que había algo y de que a ella le gustaba a Adrián y pensándolo bien y mirándolo con perspectiva me parece que fue un momento que yo dudaba de todo". Y Cora resuelve todas las dudas sobre su "atracción por Adrián.

¿Le conto Cora a Belén Esteban que le gustaba Adrian?

Cora ha recibido un mensaje sobre la conversación que tuvo con Belén sobre que "le gustaba Adrián", algo que ella ha contestado: "Belén me preguntó en la cama si me gustaba Adrián, físicamente me gusta, pero en mí no hay sentimientos de una relación". Y ha contestado sobre qué le parece la relación de Adrián y Marta. Tras sus palabras, el profesor ha reaccionado ante esto.

Los concursantes resuelven todas las dudas