Julen, séptimo concursante confirmado de ‘Secret Story’

Conocimos a Julen en ‘Mujeres y hombres y viceversa’ en el año 2015 , cuando entró como pretendiente de Steisy .No salieron juntos, pero pronto volvimos a ver al madrileño en el plató para buscar el amor, esta vez como tronista. Al final, prefirió irse solo. Su gran historia de amor en el programa llegó con Violeta , de la que fue pretendiente. Abandonó antes de tiempo porque no soportaba ver cómo ella tenía citas con otros chicos y al final el destino quiso que volviera y que ella le eligiera.

Comenzaron una historia de amor llena de altibajos que acabó definitivamente cuando Violeta acudió a ‘Supervivientes 2019’. Allí se enamoró de Fabio Colloricchio y dejó a su novio en directo. Cuando pudieron hablar, Julen le contó a su todavía pareja que lo estaba pasando muy mal por su acercamiento con el italiano y que lloraba todos los días. A lo que ella respondió: “Yo no he matado a nadie, que me apedreen si quieren, pero no mando en mis sentimientos”.