La confesión de Jorge Javier sobre Luca Onestini y Cristina Porta: "No sé si compartirlo con vosotros..."

Jorge Javier les recordaba que podían ser sus últimos minutos, aunque Luca Onestini no creía en esto: "No lo sé, te lo digo yo. Estás haciendo un concurso increíble como tú eres , diciendo todo lo que tú piensas, con tus defectos y yo creo que las personas de verdad a la gente le gusta, por eso creo que te quedarás en la casa".

Aunque le ha dedicado unas bonitas palabras por si las moscas: "He conocido a una personas especial, una chica leal, una amiga sincera y una compañera de viaje increíble y espero que pueda quedarse aquí conmigo y espero que puedas a ser feliz de verdad".

"Estoy pensando otra cosa que no sé si compartirla con vosotros, no lo sé", ha desvelado el presentador tras su reflexión y ha terminado haciéndose una pregunta: "¿Hubiera sido muy exagerado un beso? Después de todo lo que hemos visto ha sido como.... Bueno, no lo sé", concluye.