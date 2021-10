Adara y Emmy Russ discuten por quién es más "planta" y la alemana se desahoga con sus compañeros

Las palabras de la alemana no le gustan nada a Adara y termina en un cruce de palabras entre ambas en directo

La alemana cree que su compañera le habló en mal tono y que no lo va a permitir

Emmy Russ definía como planta a Adara Molinero cuando tuvo que posicionarse en la casa, algo que a ella no le ha gustado y que no entiende, así se lo ha hecho saber a su compañera y esto ha terminado con unas palabras de la alemana que no le han gustado nada a Adara y que ha llevado a una discusión en directo.

Emmy Russ y Adara discuten en 'la casa de los secretos' y termina en un enfrentamiento en directo

"Yo no voy a bajar a un nivel que está debajo de mis pies, el público lo ve todo: a las personas asquerosas con mal carácter o sin carácter", con estas palabras se desahogaba la alemana de lo sucedido con alguno de sus compañeros, imágenes que han podido ver desde la casa de Guadalix.

La alemana cabrea a su compañera: "Ha dicho algo que me parece feísimo"

Adara, con cara de pocos amigos, ha afirmado que le ha hecho ninguna gracia: "Ha dicho algo que me parece feísimo y muy bajo y es que diga que soy una persona asquerosa, desde luego que no lo soy". Y es que cree que tiene el mismo derecho que ella a hablar de las cosas que no le gustan: "Ella piensa de mi unas cosas y yo también estoy en mi derecho de decir lo que pienso"

Adara, a Emmy Russ: "Por lo menos cojo y te lo digo en tu casa, no rajo de ti por detrás"