Al novio de Adara no le hicieron ninguna gracia estas palabras y mandó un mensaje en el que reprochaba a Jorge Javier su comentario. "Visto lo visto...mis sentimientos los sé yo y yo no he hablado ni hablaré de ellos en público aunque se me haya ofrecido", comenzaba el texto. "Lo que tenga que hablar con Adara lo hablaré con ella en privado cuando salga como siempre hemos hecho. El mensaje que han mostrado hoy lo puse en mis redes sociales mostrando mi apoyo a Adara en este concurso(...) Están siendo semanas muy duras porque aquí fuera todo es muy complicado. Estoy con ella al 200% aunque no me siente en un plató de TV. Yo solo quería que ella tuviese claro que estoy aquí y si estoy aquí es por algo. La veo todos los días y no me olvido ni me olvidare de ella. Este mensaje si lo podéis poner y sí es para ella".