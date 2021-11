Cristina Porta se enfrenta a una de las nominaciones más esperadas de 'La casa de los secretos' , ella contra Adara. Las que fueran amigas y ahora no se pueden ni ver han podido ver a sus seres queridos antes de enfrentarse a decisión de la audiencia.

Adara se ha reencontrado con su padre tras dos años sin verle y Cristina Porta ha podido ver a Fátima , su amiga y defensora. La periodista no ha podido contener la emoción desde el primer momento en el que le ha visto en la casa de Guadalix. "¿Te he hecho sufrir?" , le ha preguntado preocupada Cristina, pero ella lo ha negado: "Te defiendes sola, lo estás haciendo perfecto".

Momento en el que ha salido el nombre de Luca Onestini. Fátima sabe que ella está feliz y quiere "darle las gracias" por como la está tratando y asegura que quería decirle que por qué "no se daba un beso" y la concursante le explica que ella no es tan echada para adelante. "Yo no fui", le cuenta la periodista sobre el apasionado morreo con el italiano y asegura estar muy feliz.