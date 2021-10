Rodri Fuertes escribió un primer mensaje que no hizo demasiada ilusión a Adara

Tras ver la reacción de su exnovia, Rodri ha vuelto a colgar un texto en sus redes sociales

"Estoy con ella al 200%", asegura

Adara está hecha un lío tras su ruptura con Rodri Fuertes. Tras ver el estado anímico en el que se encontraba la concursante, el ex gran hermano entraba en directo para apoyar a su ex. Lejos de venirse arriba, Adara se encontraba todavía más confusa y no entendía el motivo de la llamada.

Antes de conocer el nombre de la nueva expulsada de 'Secret Story', Jorge Javier le ha enseñado a Adara el mensaje que Rodrí había escrito en redes sociales. "Espero que se quede y que disfrute de la experiencia y lo exprima a tope. Es una luchadora y se lo merece. Tiene que vivir esta experiencia hasta el final. Sé que la quiere mucha gente y seguro que entre todos se salvará", decía el mensaje.

"Es un mensaje que te puede mandar un amigo o tu vecina", comentaba ella desilusionada. Jorge Javier aprovechaba entonces para dar un consejo a la ganadora de 'GH VIP 7'. "Yo creo que él ha sido muy claro, ¿no? Otra cosa es que te quieras engañar", trataba de explicarle el presentador.

Rodri Fuertes: "Mis sentimientos los sé yo"

Sin embargo, descontento con las palabras de Jorge, Rodri ha escrito un nuevo mensaje a través de sus redes sociales. "Visto lo visto...mis sentimientos los sé yo y yo no he hablado ni hablaré de ellos en público aunque se me haya ofrecido", comienza el texto.

"Lo que tenga que hablar con Adara lo hablaré con ella en privado cuando salga como siempre hemos hecho, El mensaje que han mostrado hoy lo puse en mis redes sociales mostrando mi apoyo a Adara en este concurso. De la misma forma que lo intenté hacer con la llamada aunque lleváramos semanas sin hablar y separados", explica. "Quería que ella supiese que no me fui. La protagonista es Adara y yo no quiero interferir en su concurso y en su experiencia. Simplemente he querido trasmitir mi apoyo a una persona a la que quiero con locura y que, pase lo que pase en un futuro, es alguien a quien tengo presente todos los días".