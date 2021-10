Lucía Pariente e Isabel Rábago se vieron las caras en "la sala de la verdad"

Alba Carrillo rompe su amistad con la periodista: la conversación de Lucia e Isabel tras este momento

Isabel y Lucía comparten sus impresiones con sus compañeros

La noche de 'La casa de los secretos: Cuenta atrás' no pasó indiferente para nadie, pero menos para Isabel Rábago y Lucía Pariente. Tras pasar ambas por "la sala de la verdad", Alba Carrillo conectaba en directo con la casa para hacer el contra alegato en presentación de su madre y soltaba la bomba: "El programa ya me ha costado una amiga. Te pido, por favor, que no te acerques a Isabel".

La conversación entre Isabel Rábago y Lucía Pariente tras el tenso momento

Isabel Rábago era consciente en ese momento de que su amistad con Alba Carrillo no pasa, ni mucho menos, por su mejor momento y no entendía el por qué de la decisión de la colaboradora. Tras esto, Lucía Pariente llamó para hablar en privado a la periodista: "Deberías también hacer un acto de contrición". Pero Isabel le hacía saber a la madre que la que era su amiga que no entiende nada: "¿Qué he hecho? No te he insultado, te he respetado, te he tratado como una compañera más". Y Lucía le hace una advertencia: "Preocúpate más de lo que se está viendo de ti que de lo que se está viendo de mi"

Tras el cruce de palabras, Lucía Pariente pedía a sus compañeros que no se hablasen del tema: "Os pido que respetéis este momento y si no yo me voy". Aunque Isabel Rábago era la primera en comentar lo sucedido con sus compañeros: "¿Has visto en algún momento que yo falto el respeto a una señora que es la madre de mi amiga? Porque yo me he quedado helada. He llorado por Alba, a parte que tú has estado en esta casa, ¿me dices eso?.

Isabel Rábago, sobre Alba Carrillo: "La he defendido hasta la saciedad"

Isabel Rábago sigue desahogándose con sus compañeros: "Tengo la conciencia tan tranquila, que me jode verla así, pero también la conozco, si ella quiere guerra no la va a tener". Deja clara su posición con Lucía Pariente en la casa: "A partir de ahora ella deja de ser la madre de Alba y empieza a ser una concursante porque sino yo no estaría siendo justa con el resto de mis compañeros". Y explica cómo se siente con Alba Carrillo: "La he defendido hasta la saciedad y lo he hecho super a gusto, si no quiere ser mi amiga por esto entonces es que no..."

Lucía Pariente habla con sus compañeros de lo ocurrido