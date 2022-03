Ella ha visto los vídeos de la evolución de la amistad con Adrián y las inseguridades que esto ha generado en la casa con Marta: "Dije que me atraía, nunca lo he negado, pero se ven unas miradas que no. Ha habido atracción, pero sentimientos no". Además, ha tenido un bonito momento con su hermano, que desde el plató ha cantado una canción, que ambos han interpretado a coro