"Te quedas a las puestas de la final y te quedas sin hora con Tom y eso es especialmente duro, ¿qué es lo que más te dolió? ¿Quedarte sin esa posibilidad de estar con Tom a solas en la sala blanca? ¿O no llegar a la final?, le ha preguntado Carlos Sobera en su entrada a plató a Sara.

"Todo un poco, hay cosas que se pueden resolver después también, pero fue para mí muy impactante porque fue muy inesperado no pude despedirme como me hubiese gustado", responde ella y cuenta cómo le hubiera gustado despedirse de él y ha hablado sobre cómo se quedó Tom en la casa.

Además, la ya exconcursante, ha desvelado si es verdad que su madre se ha alegrado de su salida de la casa porque no quería que tuviese esa intimidad con Tom dentro de la casa: "Una parte de mí tiene que reconocer que pensó: 'Creo que mi madre ha votado por mí para que me vaya de la casa". Y cuenta si esto es así o no tras hablar con ella.