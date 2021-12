Cristina Porta y Luca Onestini están en su mejor momento de la relación , todo después de una gran crisis entre ellos que tambaleó la casa de Guadalix y que hizo que llegaron los reproches, discusiones y no muy bonitas palabras entre ellos. Todo por una nominación en la que la pareja tuvo que decidir quién era nominado directo y quién inmune, donde la concursante tuvo una reacción que no le gustó nada a su compañero.

La periodista se mostró dolida con el mensaje recibido de Gianmarco, el hermano de su pareja en la casa y esto se le ha quedado marcado. Cristina se ha abierto con Luca y aunque ha verbalizado que sabe que "hay cosas que vives con mucha intensidad que no lo son tanto", destaca que de todo lo malo vivido en la casa lo que más le "preocupa es la discusión que viví contigo, no me gustó verte a ti así y lo de tu hermano". Y lo explica: "Todo lo que me han dicho, ahora que estoy feliz, lo único que me gustaría hablar es esto, que sea consciente de lo que quiero a su hermano".