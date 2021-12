La tensión entre Cristina y Julen hace saltar a Sandra Pica y advertir a Luca Onestini: "Esto se está acabando y ya no te necesita"

Los nominados han tenido que sincerarse y decir cual de sus compañeros se posicionaría detrás de cada uno como su elegido para abandonar la casa. Esto ha dado a que cada uno de ellos haya dicho lo que piensa de sus compañeros y Julen ha explicado por qué no llega a tener una buena relación con Cristina Porta : "Mi relación es cero, la impresión que me da es negativa. Le hizo la trece catorce a Adara, a Miguel y mi opinión es que se lo está haciendo a Luca" .

Palabras de Julen que no han gustado a la periodista y ella ha querido responderle: "Supongo que es lo que te gustaría a ti. Te quiero pedir consejo porque, al final, tú te dedicas a esto, a vender tus historias de amor en televisión". Te digo que me enseñes a cómo puedo fingir solo lo buena". Y añade: "Yo nunca he tenido una relación pública, siento buenas cosas buenas y malas, para mi el amor también es no comprenderse. Enhorabuena a los que juzgáis mi historia de amor si vuestras relaciones son perfectas la mía no, así que metete en tu relación, en la mía no".