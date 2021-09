Cristina Porta, Chimo Bayo y Emmy Russ, primeros nominados de 'Secret Story'

Los concursantes de 'Secret Story' se han enfrentado a sus primeras nominaciones en 'La casa de los secretos'. Antes de repartir sus puntos, Julen logró la codiciada inmunidad al ser el concursante que más rápido cogió la llamada sorpresa que hubo en la casa. De esta forma, a Julen no se le podía nominar y además tenía el privilegio de nominar en secreto.

Así han sido las nominaciones

Sandra Pica: Con un punto a Chimo porque me cae muy bien pero es de las personas con la que menos trato tengo. A las otras personas no las quiero tocar, es un poco por descarte. Dos puntos para Edmundo porque es una de las personas con las que menos tiempo comparto. Creo que hemos hablado 20 minutos en todos estos días que llevamos. Los tres puntos para Cristina. No tengo trato con ella. No la conozco. No sé si es por su carácter o su forma de ser, pero no me transmite nada. Es la persona con la que podría pasar sin convivir.

Lucía Pariente: Mi nominación va ligada a lo que he vivido a esta semana. Le doy un punto a Miguel y dos a Cristina. Me ha parecido, es una percepción, que han llevado todo este tiempo trabajando a todo el mundo pero lo que tenían encomendado han hecho poco. Me parece que han interactuado socialmente porque así los puntos hoy no existen. Pero me he fijado que el trabajo no ha sido el mismo. Los tres puntos son para Chimo. NO he tenido 'feeling' según mi edad; 'flow' según la actualidad.

José Antonio Canales Rivera: Uno para Cynthia porque van pasando los días y algo más cercano puede ser que estemos. Tengo que hacerlo también por descarte. Los dos puntos son para Emmy, la verdad es que en ninún momento hemos tenido ninguna conversación. Las dos cosas que me ha dicho, en una me llamó ladrón y la otra que la había tratado como un perro. Y los tres por motivos obvios, para Miguel Frigenti.

Luis Rollán: Con un punto, por descarte porque no hemos convivido mucho, a Chimo. Dos puntos se los voy a dar a Emmy. Ella viene muy sabida de reality. Quiero conocerla más y creo que me puede cautivar. Y tres puntos son para Edmundo porque es la persona con la que menos relación he tenido.

Luca Onestini: Yo no tengo problemas con nadie. Un punto para Cynthia porque no he hablado con ella. Dos puntos para Sandra porque he hablado muy poco. Y tres puntitos para Chimo.

Fiama Rodríguez: Un punto a Frigenti porque no me ha gustado ver el vídeo. Dos puntos a Chimo y tres a Cristina.

Cynthia Martínez: Le voy a dar un punto a Edmundo, no tengo ninguna razón más allá de la convivencia. Dos puntos a Canales.Si me centro en la convivencia, la cosa ha ido mejor de lo que esperaba. Tres puntos a Chimo pero tampoco tengo suficiente argumento. La excusa es que no se sabe mi nombre bien después de una semana.

Jesús y Dani, 'Gemeliers': Con un punto a Edmundo. Con dos puntos, Chimo porque nos llevamos bien pero a día de hoy no nos parece imprescindible y con tres puntos, en base a 'Secret Story', creemos que tiene una coraza enorme y no se da a conocer, Emmy.

Sofía Cristo: Con un punto a Cris porque no tengo relación. Con dos a Chimo porque le veo más perdido que las ratas. Con tres puntos a Emmy porque la verdad es la que menos contacto tengo.

Isabel Rábago: He cambiado mi nominación. Tres puntos para Miguel, dos puntos para Edmundo y uno para Chimo. A Miguel si le importa un pimiento mi opinión le importará tres pimientos mis puntos.

Miguel Frigenti: Un punto a Emmy porque no hemos podido conectar. Dos puntos se los voy a dar a Canales por razones obvias y tres puntos a Isabel Rábago por lo que habéis visto todos. No somos compatibles y es una persona que no me gusta tener en la casa.

Bigote Arrocet: Un punto para Emmy. Dos puntos para Cynthia y tres para Sandra, porque no ha habido ni conexión visual. Entiendo que habrán escuchado cosas de mí fuera y ya venían con eso en mente.

Chimo Bayo: Voy a votar un punto por Fiama porque hemos cruzado una mirada y un abrazo un día porque me acerqué. Dos para Cynthia porque no me sé su nombre y tres para Luca porque es muy pesado, está todo el dia gritando y tiene la voz que no cuadra.

Emmy Russ: Un punto le voy a dar a Bigote sin motivo. Dos puntos que no pensaba en dárselos, se los voy a dar a Canales porque me parece que de una broma que era obvia cuando le dije 'ladrón'. Tres le voy a dar a Cristina porque no concibo una conexión positiva con ella.

Cristina Porta: Un punto, pese que a los dos días dijo que no le daba buena energía y que era altiva y hemos estado hablando estos días, a Fiama. Con dos a Sandra porque no he tenido conversación con ella, no tengo conexión. Y con tres a Emmy no solo porque haya conexión sino porque me parece que hay mala limpieza desmesurada. Cosas que no voy a decir porque son muy fuertes.

Julen, que nomina en secreto: Un punto a Bigote porque los primeros días estaba un poco distante poniéndose los cascos. Pero estos días hemos estado mejor. Quiero que siga con nosotros. Con dos puntos nomino a Cristina porque tuve una única conversación con ella. Y con tres puntos a Emmy porque me tiene muy loco. Noto que miente en cosas que no tiene que mentir. Cosas muy simples que te deja con la duda.