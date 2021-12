Luca Onestini ha tenido que responder a un comentario que hizo sobre los 'Gemeliers', algo que le ha puesto en un aprieto. Luis Rollán no se ha mostrado nada contento con las palabras que ha recibido de María Jesús Ruiz y los 'Gemeliers' acusados de no haber sido claros. Por último, Cristina Porta que ha hecho balance de sus defectos y ha recibido un mensaje de Steisy.

"¿Cómo te sientes tras ventilarte, uno por uno, a todos tus compañeros?", esta ha sido la pregunta que la periodista ha recibido de Steisy, la que ha respondido: "He sido como soy desde la primera semana, me han podio expulsar en muchas ocasiones, no siento que me he ventilado a mucha gente, siento que la gente está donde tiene que estar".