La periodista ha recordado a la exconcursante que "está fuera" del concurs o y ella le ha contestado con un golpe por su ruptura con Luca Onestini: "Cállate, amargada, que te ha dejado". Algo a lo que Cristina no ha querido hacer alusión, pero si ha querido decir unas palabras, muy enfadada: "Quiero hablar del programa y no de mí. Acaba de decir que Marta es un mueble que quiere ser empotrado, eso como mujer me parece increíble".

La tensión ha continuado entre ellas, los comentarios de las hermanas ha hecho explotar a Cristina y ella se ha negado a comentar uno de sus vídeos tras su gran enfado: "Si no se me respeta en plató yo no tengo nada más que decir, no me apetece".