Víctor Sandoval destapa en directo quién es la prima más famosa de Cristina Porta: "Estoy muy orgullosa"

Cristina Porta se alegra de la salvación y tiene un momento tenso con Víctor Sandoval

El colaborador termina desvelando el nombre de una conocida prima de la periodista

Un día más no han faltado las emociones en 'La noche de los secretos' y es que una de las cosas más importantes ha sido la salvación de dos concursantes para dejar el duelo final para la expulsión del próximo jueves.

Cristina Porta se alegra de la salvación de un concursante y Víctor Sandoval discrepa

Cristina Porta ha reaccionado ante la salvación del primero de los concursantes: "No sé si hay alguien sentado en los sofás que no haya aplaudido. Me parece que sin él no hay 'Secret Story' y me alegro mucho por él". Palabras que han hecho reaccionar a Víctor Sandoval: "Ella ha dicho en el sofá y yo no estoy, por eso no he aplaudido".

El rifirrafe entre Cristina Porta y el colaborador

"Por eso he dicho en el sofá y no me he referido a ti", ha querido apuntar la periodista y esto ha llevado a un rifirrafe entre ellos en plató. "Qué lista eres", le ha dicho el que recién ha abandonado la casa de Guadalix y ella no ha dudado en responder: "Soy muy precisa y muy lista, por eso no te he incluido en el sofá".

El colaborador saca a la luz el nombre de la prima conocida de Cristina

"Me recuerdas a tu prima", le ha apuntado Víctor Sandoval, algo que ha hecho reaccionar a Cristina: "¿A qué prima?". Y tras hacerse un poco el interesante, el colaborador ha desvelado el nombre de su prima, conocida para muchos, algo a lo que ella ha reaccionado: "Estoy muy orgullosa de ser su prima pero, ¿por qué le tengo que nombrar?".

Cristina Porta estalla en plató