Pero a pesar de que Luca estaba convencido de que Cristina se salvaría y regresaría con él a 'La casa de los secretos', no desaprovechó la oportunidad para dejarle ver que espera seguir teniendo esa conexión especial con ella más allá del reality. "Me quedo con lo que me dijiste anoche", le recordó el italiano a Cristina.