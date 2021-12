Luca Onestini y Cristina Porta están pasando por una crisis de la cual tal vez no se puedan recuperar. O al menos eso es lo que parece dadas las discusiones que llevan teniendo durante días y días. Todo empezó desde que Luca se ofreció como nominado de la semana salvando así a Cristina . Para el concursante, la reacción de su compañera no fue lo que esperaba.

En la 'Sala de la verdad' han tenido la oportunidad de solucionar sus cuentas pendientes . Además, han podido ver las confesiones que han hecho por separado en la intimidad de 'El Cubo'. "Son tres meses que siempre he estado con ella. La primera vez que la necesito, no la siento (...) Lo único que hubiera esperado era un beso, un abrazo... En esta parte soy tonto yo", se quejaba Luca en primer lugar.

Cristina al principio no quiso pronunciarse, pero al final acabó respondiendo que ella había intentado acercarse a Luca pero que había sentido que la rechazaba. "Ya he dicho todo lo que tenía que decirle. He intentado hacer todo. Siempre me aparta", dijo Cristina.