"No es un momento fácil para mi, no quiero esconderme más detrás de una sonrisa. No estoy durmiendo nada y estoy mal. No os agradeceré nunca lo bastante. Llegarán pronto momentos mejores", son algunas de las palabras que el hermano de Gianmarco Onestini ha escrito en su cuenta de Instagram y Toñi Moreno ha preguntado por todo esto a Cristina, presente en plató.