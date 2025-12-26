Qué fue de Han y Aritz, de 'Gran Hermano 16': su vida actual, diez años después

Carlos Otero 26 DIC 2025 - 08:00h.

Tras protagonizar una comentada amistad dentro de la casa, confirmaron su relación fuera del concurso y duraron cuatro meses

Han 'GH' cierra la puerta a Aritz y presenta a su nuevo novio

Compartir







Recuperamos una pareja emblemática de la historia de GH para saber qué ha sido de sus vidas. En este caso ponemos los focos sobre el concursante asiático de la decimosexta edición, Han Wang, y Aritz Castro, el vasco del que se enamoró perdidamente y con el que inició un mediático romance. Sus vidas han dado un vuelco total desde que salieron del concurso.

Un amor de reality

Mientras Han entraba en el concurso como un chino abiertamente gay que había antepuesto su identidad a los valores tradicionales de su familia, el vasco llegaba a Guadalix asegurando ser un joven heterosexual que no veía la televisión y siempre iba con sombrero. A medida que pasaron las semanas la complicidad entre ellos fue en aumento y su ‘bromance’ captó la atención de la audiencia, que pronto empezó a debatir y especular sobre la naturaleza de su relación.

PUEDE INTERESARTE Aritz 'GH' comparte por primera vez un duro episodio íntimo

Lo que comenzó como una amistad especial, derivó en una relación intensa, llena de momentos de cariño, discusiones y reconciliaciones bajo las sábanas de la casa. No fue hasta que no salieron de la casa, cuando Han y Aritz confirmaron su relación amorosa, que duró apenas cuatro meses. Intentaron darse una segunda oportunidad en ‘First Dates’, pero su historia no prosperó.

Tú a Hamburgo y yo a Canarias

A pesar de que sus caminos no han vuelto a cruzarse, la vida actual de los dos jóvenes nada tiene que ver con la que tenían antes de cruzar el umbral de Guadalix. Empecemos por Han, que estudiaba Ingeniería Eléctrica mientras ayudaba en el bazar de sus padres en Granada. Saturado por la exposición mediática, el chino decidió poner distancia y se mudó a Alemania para terminar sus estudios.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Según su perfil de LinkedIn, hasta marzo de 2023 trabajó como asistente de investigación en la Universidad de Hannover. Actualmente, vive entre Hamburgo y Granada, disfrutando de una vida más tranquila y centrada en sus pasiones: la tecnología, la fotografía, la cocina y la costura.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

En el plano personal, Han intentó rehacer su vida amorosa con un joven alemán llamado Steven, a quien en su momento describió como “la persona correcta”. Sin embargo, esta relación no prosperó, y observando sus redes todo apunta a que actualmente está soltero.

Por su parte, Aritz Castro, que quedó subcampeón ante Sofía Suescun, también optó por alejarse de la televisión tras su paso por el programa. Conocido por su estilo peculiar y su sombrero inseparable, Aritz ha dado un giro radical a su vida. Actualmente, trabaja como tatuador en Tenerife, donde ha encontrado un nuevo hogar. Su faceta artística no se limita al tatuaje: también se dedica a la cerámica, la ilustración y otras disciplinas creativas, mostrando su versatilidad en redes sociales.

En el ámbito sentimental, Aritz encontró la estabilidad junto a Javier, un joven canario al que conoció a través de Instagram. Durante varios años, compartieron una relación sólida, con planes de boda e incluso de formar una familia. Sin embargo, según las últimas informaciones, Aritz ha eliminado todo rastro de esta relación de sus redes sociales, lo que sugiere que podría haber roto con Javier, con el que se postuló para participar como pareja gay en ‘La Isla de las Tentaciones’.

El legado de Gran Hermano 16

'Gran Hermano 16' fue una de las ediciones más recordadas del formato por todos sus seguidores. No solo se proclamó victoriosa Sofía Suescun, comenzando ahí su exitosa carrera televisiva, si no que salieron a la luz múltiples personajes que siguen vigentes en el universo Mediaset. Suso Álvarez, Marta Peñate o Maite Galdeano son nombres que se descubrieron por primera vez en esta edición y que perduran en el mundo televisivo hasta día de hoy.