Jonathan Pérez, ex de Yoli, de 'GH', explica el delicado motivo de su desaparición: "Jamás me he escondido, de nada ni nadie"
Tras tres meses de baja, el exconcursante de 'Gran Hermano' regresa y habla de la delicada situación personal que atraviesa
Jonathan Pérez, expareja de Yoli, ha reaparecido tras tres meses sin saberse nada de él. El que fuera concursante de 'Gran Hermano' ha regresado con un impactante mensaje, avisando de que viene preparado para todo y que demostrará las cosas "con hechos". El valenciano ha estado de baja, pero asegura que ahora es momento de enfrentar sus batallas. "Jamás me he escondido, de nada ni de nadie", señala de forma categórica.
Después de tres meses sin publicar nada a través de su perfil de Instagram, el primo de Juanma Furio, pareja de Azahara Luque, ha publicado un vídeo en el que se sienta en un sillón y mira de frente a cámara. "Sé que he estado tres meses desconectado, fuera de redes, y quería deciros algo de primera mano. Dada la situación que estoy viviendo he tenido que estar un tiempo de baja y tomar distancia", comienza expresando.
"He tenido que estar un tiempo de baja y tomar distancia"
"No era el momento de hablar, pero quiero dejar algo muy claro: que yo jamás me escondo, de nada ni de nadie. Y como en todo, el tiempo pondrá cada cosa en su lugar. El que va con la verdad por delante no tiene nada que esconder y puede estar tranquilo. Sin embargo, el que va con la mentira, más vale que se acuerde de todas ellas", advierte el que fuera pareja de Yolanda Claramonte, conocida como 'LoveYoli' en el entorno online, con quien es padre de Valeria.
"El que va con la mentira, más vale que se acuerde de todas ellas"
Un vídeo en el que precisamente se escucha a alguien, con voz infantil, decir: "di que sí, papá". Un gesto que ha dejado a sus seguidores con muchas dudas, pues, hasta donde se sabía, Yoli y Jonathan tenían una buena relación y nada hacía presagiar que entre ellos pudiese existir ningún tipo de conflicto, algo que él tampoco ha desmentido en esta reaparición pública.
"Hay cosas que no se cuentan cuando duelen, ni cuando aún se están ordenando. Llegará el momento de dar visibilidad a todo, con calma, con hechos y como siempre: con la verdad por delante. Mientras tanto, aquí seguimos. Paso a paso", reflexiona el que fuera concursante de 'Gran Hermano', que ha reconocido que "echaba de menos" a su comunidad y que irá retomando "poco a poco" el contacto con las redes sociales.