Las nominaciones también han llegado en la noche de más miedo de 'La casa de los secretos' . Los habitantes de Guadalix han pasado por el pasaje del terror y ahí, han tenido la oportunidad de tener seis puntos extra, solo si eran capaces de comerse un cerebro, si no han podido superar la prueba: nominaciones convencionales con uno, dos y tres puntos.

Cynthia Martínez : Con un punto a Julen . Dos puntos a Sandra porque son con los que menos trato tengo en la casa. Y tres puntos para Adara porque no terminamos de congeniar.

Adara Molinero : Nomina con un punto , por descarte, a Julen . Dos puntos para Isabel Rábago porque no tenemos casi trato. Y tres puntos para Cynthia .

Luca Onestini : Un punto para Julen . Dos puntos para Sandra . Y tres puntos para los 'Gemeliers' . Porque estoy harto de la gente que cuando tiene que mojarse no se moja.

Cristina Porta : Nomina con un punto a Sandra Pica porque no tengo mucha relación con ella. Dos puntos para Julen . Y tres puntos para los 'Gemeliers' . Y, sus seis puntos extra , repite y se los da a Jesús y Dani .

Isabel Rábago : Un punto para Sandra . Dos puntos para Julen . Y tres puntos para Adara . Y los seis puntos extra a Adara . Son con los que menos relación tengo en la casa, no tengo ningún conflicto con ninguno.

Julen: Un punto, sin motivo, para Isabel Rábago. Dos puntos para los 'Gemeliers' porque no me ha gustado un pelo lo que he visto y tres puntos para Cynthia porque es con la persona con la que más distante estoy. Y seis puntos para Cristina Porta.