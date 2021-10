Julen ha hablado de Sandra sin saber que ella estaba escuchando

"Su sonrisa es preciosa", ha asegurado el extronista

"Te quiero", se ha sincerado Julen

Julen y Canales se enfrentan a la expulsión en 'Secret Story'. El extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha visitado el cubo para hablar con Jorge Javier Vázquez antes de conocer el veredicto de la audiencia. El presentador le ha preguntado por sus apoyos dentro de la casa, y él ha respondido que su gran pilar en el reality es Sandra Pica.

Sin que él lo supiera, Sandra escuchaba todo lo que Julen decía: "Mi mayor apoyo en la casa es Sandra. Ella para mí significa una persona muy importante, ya lo era antes de entrar aquí, pero no nos conocíamos de casi nada y aquí…se ha portado súper bien conmigo, me ha dado su apoyo, cuando he estado mal ha venido…", ha comenzado diciendo.

"¿Cómo es su sonrisa?", ha querido saber Jorge. "Su sonrisa es preciosa, es una chica súper simple y me he dado cuenta de que la quiero un montón. A veces me mira con cara de ‘te quiero matar’ pero yo noto que me mira con ojos de enamorada. Yo también la miro con esos ojos", ha confesado provocando las lágrimas de la participante de 'La isla de las tentaciones'.

Julen se ha abierto en canal y ha hablado sin tapujos de su relación con la catalana. "Al principio ella se ponía, como trabas, luego yo, y luego nos dejamos llevar. A día de hoy lo que siento es que quiero estar con ella como pareja. Pienso que somos muy parecidos, nos gustan las mismas cosas, nos entendemos súper bien…. Hay veces que nos rayamos, pero nos dura diez minutos".