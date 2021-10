Adara enloquece y se hace pis en el 'Pasaje del terror': "¡Me da mucho miedo!"

Nada más ser llamada a la lavandería, la ganadora de 'GH VIP 7' ha pedido "compasión". "¡Ay que miedo jo***!", ha gritado sin ni siquiera entrar en el túnel. "No puedo, no puedo", aseguraba histérica. Al ver que la concursante no se decidía, El Super le ha hecho una seria advertencia: "Como no entres, miedo te voy a dar yo". La ex de Gianmarco le ha echado valor al asunto, pero ha comenzado a gritar desesperada al encontrarse en el camino una rata de goma.