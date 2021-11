Cynthia, Julen y Sandra afrontan sus frentes abiertos con los mensajes de los seguidores: "El pescado está vendido"

Sandra Pica ha sido la primera en leer el suyo: "¿Por qué has sido tan falsa y has tardado 8 semanas en decirle lo que piensas a Cristina, cada vez que te molestaba decírselo a la cara y no pedir ahora una sala de la verdad para que se te vea un poco?". La concursante ha explicado que cuando tiene un conflicto poco importante con alguien no es una persona de decirlo para "que no vaya a más", aunque si ha hablado algunas cosas que ha pensado en la casa.