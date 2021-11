"Me parece muy fuerte que digas que Luca y Cristina no son auténticos , cuando lo que has hecho tú en esa casa que has sido el más falso de todos los concursantes. Has ido de un camino a otro diciendo a unos una cosa y contando en el otro grupo otra cosa", asegura Miguel Frigenti.

Y Canales le responde, muy rotundo: "A ti te debería dar vergüenza decirme las cosas que me estás diciendo. No me merezco que me hables así cuando te has portado ahí en momentos terroríficos y cuando te has sentido solo yo, no solo me he levantado a buscarte, te he abrazado, te he besado y te he dicho: 'Estando yo no te vas a sentir solo".