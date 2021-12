Al llegar a plató, Julen se ha reencontrado con Tom Brusse , el exnovio de Sandra Pica. Al barajarse la posibilidad de que el exconcursante ganase los 50.000 euros de la esfera premiada, no ha podido evitar un comentario: " ¿A mí también me vas a regalar algo? ", le ha preguntado. "Sí, una chuche. ¿Qué fruta te gusta?", ha respondido él.

"¿Vais a tener una pelea de gallos? Si los dos sois muy caballeros", ha intervenido Jorge Javier. "Tom en esta batalla tú has sido perdedor porque las cosas que ha dicho Sandra de él no las ha dicho de ti". "Bueno, Sandra ha dicho cosas muy bonitas de mí que no ha dicho de él, como que era el hombre de su vida", ha protestado el francés. "Eso es verdad, yo soy el hombre del momento, que ya es mucho", ha comentado Julen ganándose el aplauso del público.