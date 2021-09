Edmundo Arrocet se sincera sobre su relación con el clan Campos: "Si no me tienen cariño, ese es su problema"

"Me cae genial Alejandra. Ella siempre lo ha dicho: no tiene nada que ver en esto", defendía. "Las hijas (Terelu y Carmen) no te guardan cariño", le dejó caer Cristina. "Ese es su problema. Yo ahí no me... Si hubiese entrado Alejandra no me incomoda. Es justa. Tiene muy claras las cosas. Ella siempre va a decir lo que tiene que decir", destacaba.