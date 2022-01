Elena y Alberto, cada vez más cerca en 'La casa de los secretos': "Yo voy a dejarme llevar"

Elena y Alberto se sienten muy atraídos el uno por el otro

"Me está interesando en muchos sentidos", confiesa Alberto

Cora se ha sincerado sobre sus sentimientos por Adrián

Los sentimientos están a flor de piel en 'La casa de los secretos'. A pesar de que el programa apenas acaba de empezar, ya se han creado los primeros lazos entre los concursantes. Elena y Alberto han sentido una fuerte atracción desde el principio y no se han separado desde que comenzó el reality.

Los concursantes han compartido caricias y confidencias, e incluso han hablado de las horas sin cámaras. "¿Es aquí a hora sin cámaras?", ha preguntado él. "No en una habitación aparte, pero una hora no da para mucho, encima con los micrófonos puestos", le ha explicado ella. "¿Tú eres muy escandalosa?", ha querido saber el barista. "Sí, mucho. Me estará oyendo mi madre, vamos a hablar de otra cosa", se ha reído ella.

"Yo me voy a dejar llevar", comentaba Elena a a sus compañeras. "Me está interesando mucho, en varios sentidos", se sinceraba él en El Cubo. Sin embargo, el resto de habitantes de 'La casa de los secretos' no ve real esta posible historia de amor. "Su oficio en esta casad desde el primer día es ligar y hacer un carpetazo desde el primer día", opina Nissy.

Cora confiesa sus sentimientos por Adrián