“Mi madre me ha dicho que quiere conocer a Alberto . Yo me he quitado igual que tú”, le ha dicho Elena a Toñi Moreno al ver su cara de sorpresa.

Elena ha querido dejar claro en el plató que entre ella y Alberto no hay una relación seria ni son pareja: “ Nos estamos conociendo . Enamorada después de tres semanas no puedo decir que estoy”.

La audiencia decidió que Elena debía ser la segunda expulsada de esta edición de 'Secret Story'. "Ya lo sabía, visto lo visto que habían salido tres personas del mismo grupo sabía que iba a ser yo. Estar aquí ha sido un regalo, he vivido mis tres semanas muy intensamente. Me da pena por Alberto", dijo tras conocer la noticia.

Además, estaba convencida de que su madre se habría tomado muy mal todo lo que había pasado con Alberto. "Desde el primer momento me dijo que no me quería ver liada con nadie. Creo que le habrá sentado como un tiro. Ahora voy a su casa, esperemos que me abra la puerta. Yo estoy segura de que han hecho campaña para echarme", afirmaba. Pero el mensaje que le dio Carlos Sobera la ayudó a tranquilizarse.