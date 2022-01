Rafa comienza a desconfiar de Álvaro: “No me gusta la gente que es así”

El giro inesperado en las nominaciones de Álvaro , al no querer darle ningún punto a Brenda creo cierta desconfianza en Rafa y Alatzne y eso provocó un pequeño distanciamiento . Un comportamiento que Álvaro no dudó en reprochar a sus amigos dentro de la casa y que ha tenido sus consecuencias.

Una decisión que sus compañeros podía entender perfectamente y que respetaban ya que podría abrir otras líneas de juego, pero su actitud no les ha gustado nada. Rafa ha sentido que Álvaro se estaba haciendo la víctima por pura estrategia “No me gusta la gente que es así” y que no lo entiende por qué: "Hemos sido los únicos que cuando no le hablaba nadie le hemos hablado y le hemos acogido". Alatzne ha intentado tranquilizarle y justificar a Álvaro diciendo que estaba nervioso, pero el fontanero no se ha quedado del todo convencido.