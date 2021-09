Un inocente juego motivado por Luis Rollán en 'La casa de los secretos' ha propiciado el primer acercamiento entre Luca Onestini y Emmy Russ . Luis está haciendo de casamentero en la sombra, así que dirigió una telenovela en la que el italiano tenía que salvar la vida de la alemana con un boca a boca. Y parece que la escena les gustó demasiado, porque no paraban de repetir.

"El 'Can Yaman' se ha dado tres besos ya con la Loli. Y decía que si no había que repetir. Escucha, él lo que quiere es morrear", relató Luis en el 'Cubo' sobre sus compañeros. Razón parecía no faltarle porque de los 'picos' surgieron los roces entre ellos.