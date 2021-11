Isabel Rábago acusa a Julen de provocarles un ataque de ansiedad a Cristina y a Cynthia: "Está endemoniado"

Cynthia no puede más y se encierra en el baño fuera de sí y gritando sin parar. Dice que está harta de recibir ataques y afirma que Julen está endemoniado.

Poco después, Isabel Rábago busca a Sandra y le pide explicaciones: "No me ha gustado nada lo de esta noche. Era la última noche de los gemelos... Se está poniendo alfombra roja para su salida... No te reconozco ni a ti ni a Julen".