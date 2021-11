Hay que decir que su reencuentro con Rodri Fuertes no es el primero que vive en televisión y que Adara Molinero también recibió visitas históricas en los otros reality shows en los que participó. Unos momentos inolvidables que hemos querido recordar en ‘Unplugged’.

Por aquel entonces no había un plástico que les separara, como en su reencuentro con Rodri Fuertes, pero sí que había un arnés del que Adara Molinero tenía que tirar con fuerza para hacer que diera vueltas el ‘Giratutto’ en el que se encontraban sus familiares.

El reencuentro con Pol Badía fue de lo más intenso, ya que el que fuera novio de Adara Molinero por aquellas fechas no dudó en decirle lo enamorado que estaba de ella y lo mucho que la amaba y la quería. ¡Fue todo un momentazo!

Aquella noche de 2019, Adara Molinero no solo se reencontró con Hugo Sierra, ya que Gianmarco Onestini también había subido a la casa de Guadalix de la Sierra para verla y hablar con ella. Él estaba bastante tocado tras haber visto el beso de la concursante con su ex y no dudó en plantearle algunas dudas.