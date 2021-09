Emmy Russ es la reina de los realities en Alemania y ahora tenemos la oportunidad de conocerla en ‘Secret Story’. A los primeros que ha conocido ha sido a los Gemeliers, y los tres juntos han hablado con Jorge Javier Vázquez . Pero la concursante no tenía ni idea de quién era el presentador…

Nada más conectar, Emmy ha tenido una reacción extraña que Jorge Javier Vázquez ha interpretado muy rápido: “Pensaba que me ibas a preguntar ‘¿ y tú quién eres ?’ ¿A que sí?” El presentador se partía de risa con la concursante de la casa de los secretos y le respondió: “Soy del servicio de habitaciones”.

Emmy reconoció que no tenía ni la menor idea de quién era: “¿Cómo es tu nombre?”, quiso saber. Ahora sí, el presentador se lo dijo: “Estamos igual. Me llamo Jorge Javier Vázquez y todo esto es mi casa”.

“Me encanta Emmy”, reconoció el presentador de ‘Secret Story’. En su vídeo de presentación pudimos conocer un poco mejor a la concursante, que ya tiene experiencia en realities. Se considera una mujer arrogante, caprichosa y con la que es mejor no meterse. “Una cosa buena que tengo es que a mí no me conocen, así puedo enseñar mi mejor lado, al principio al menos”.