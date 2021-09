El juego de 'verdad o atrevimiento': el sugerente comentario de Canales Rivera a Cynthia

Emmy Russ le echa en cara a Luca Onestini que le diera un beso a Cristina Porta

Luca Onestini, sobre Emmy: "Ella necesita estar en el centro de atención"

El juego de 'Verdad o atrevimiento' sigue trayendo cola entre Emmy Russ y Luca Onestini. Muchos de los concursantes participaban, entre ellos Canales y Cynthia: el torero le hace un sugerente comentario a la que fuera su amante, que deja con la boca abierta a sus compañeros. Sorpresa de los habitantes de Guadalix que también llegaba con el beso de Luca a Cristina Porta.

El beso de Luca Onestini a Cristina Porta que molesta a Emmy Russ

Tras el beso del italiano a Cristina, Emmy Russ no se queda satisfecha con el acto y le pide explicaciones al italiano y él se lo explica: "Es un juego o se hace un juego o no se hace. Si tú estas haciendo un juego tienes que hacer lo que otra gente te está pidiendo".

La alemana le reprocha y le dice que eso le "ha hecho entender" cosas: "Haz lo que tú quieras, si ves todo lo que te dicen del juego... no pasa nada, pero no esperes que yo vaya detrás tuya buscando interés en ti, no va a pasar". Y el italiano le dice: "No lo voy a hacer más".

Emmy se enfada con el italiano: "Me abrí contigo y eso fue un error"

"Yo me abrí contigo y eso fue el error porque luego me ha dolido lo que he visto", asegura Emmy Russ a su compañero y él le pide que se quite su coraza con él: "La Emmy que me gusta es la verdadera, pero no la armadura que tú tienes". Algo a lo que ella responde dejando la puerta abierta: "Si veo que merece la pena volver a abrirme a ti lo voy a hacer".

Luca Onestini, sobre la alemana: "No puede pensar que yo dedico más atención a otra chica"