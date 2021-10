Alonso Caparrós ha sido el elegido para dedicarle unas palabras a Canales Rivera. "Está todo perfectamente fuera" , le ha asegurado su amigo. Alonso Caparrós le ha explicado que no tiene "que dejar de hacer nada de lo que estás haciendo", aunque si le ha querido dar un consejo: "No te gires cuando tengas que llorar y demostrar los sentimientos que llevas dentro , quita ese dique que te has puesto".

El joven, que no pudo agradecer a su familia la sorpresa que le mandaron a la casa de Guadalix, ha podido mandarles un mensaje: "A mi madre darles las gracias, no solo por el regalo, si no porque ha dado todo por mi". Y añade: "Es una mujer que es mi referente en la vida, me tuvo muy joven y estoy muy agradecido a ella y mi padre que son personas humildes y me han enseñado todo lo que soy".