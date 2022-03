16.00 - 0:00 Resucitar la casa

16:21 H El veo-veo

Empezamos la tarde con Cora, Rafa, Álvaro y Laila que juegan al Veo-veo con Belén. Aunque hay alguna respuesta buena, (con b...veneno) , este juego no da para mucho.



Se trasladan a la cocina mientras vemos de fondo a Adrián con la cabina de la prueba.

Marta está pensando hacer el arroz de la comida y dice que como ya no hay robos está tranquila.

Rafa sale de la despensa y dice "conmigo aquí, no se como puedes decir que no hay robos de comida". Bromean con que sin Nissy ya no tiene compañeros de robos y Rafa les recuerda que Álvaro robó anoche. Algunos se ríen, otros se asombran.