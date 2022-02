00:42 H Alatzne raja de Rafa

Carmen comenta con el grupo mayoritario que no aguanta a las mellis. Dice que le saturan y solo puede escucharlas un ratito. Por otro lado, Altazne se desahoga con la matemática rajando de Rafa. Comenta que le ha faltado el respeto, que ha estado cegada por él y que ha mostrado muy poca sensibilidad con ella. Por otro lado, asegura que no quiere enterarse de que habla con Carmen: "Prefiero no escucharos", suelta. Por otro lado, en el otro dormitorio las mellis advierte a Rafa de que alguien va diciendo de él que es un mete-mierda: "Cora te lo ha dicho por algo", insiste. Álvaro, que está presente, dice que él no ha sido. El fontanero no cree que haya sido ni Carmen, ni Alatzne ni Álvaro. Además, asegura que él, por su parte, nunca ha dicho nada malo de sus tres compañeros. Lo cierto es que le ha hecho algún traje que otro a Álvaro, pero a lo mejor le falla la memoria.