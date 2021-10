16.00 - 0.00 | Todos contra todos esperando la gala

16:40 H La madre de Alba vs Lucía

Isabel dice que a partir de ahora va a hablar con sinceridad a Lucía si le pregunta, pero que si no, no va a soltar prenda. De la misma manera, ella le cuenta las nominaciones a quien quiera, y acto seguido le suelta las de la semana pasada a Jesús. De hecho dice que da puntos a Canales porque no le aporta nada en la casa, aunque fuera probablemente sí. Se niega a volver a nominar a Luca y Cristina si les ve totalmente desenvueltos en la casa y son sus amigos.

Isabel dice que nominar a "la madre de Alba" le parecía una traición a su amiga, pero hacérselo a Lucía no se lo toma como una traición.

Isabel: Alba esta semana tiene que pedir que yo salga para que su madre se quede. Es lógico.

Además, Isabel dice que seguiría nominando a Miguel hasta que saliera (si no hubiera salido) porque le hizo daño en la casa, pero que con Lucía no tiene conflictos tan graves. Isabel dice que la semana siguiente nominaría a Julen y a los que hayan cambiado la percepción hacia ella, pero a Sandra no. A Canales sí, porque no le ve sincero.