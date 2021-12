16.00 - 0:00 El jueves de Damocles ya está aquí

¡Buenas tardes Secreters!.

Por un lado, en la gala de esta noche podría romperse una de las dos parejas de la casa si es Julen el elegido por la audiencia para abandonar Guadalix, el drama de Sandra no lo puedo ni imaginar.

Por otro, el expulsado podría ser Luis Rollán. Ya voy preparando el negro luto si nos quedamos huérfanos en el 24 horas de sus gracias, su acento, su empatía e incluso sus gritos aleatorios por sorpresa. Hay Luis, no nos dejes.

El encendido de las luces de Navidad les tiene que haber trastocado un poco y ya han comido antes de las 16:00. Digo esto por que hace meses que no se ve algo así y a lo mejor alguien lee este minutado esperando la comida tradicional a las 18, 19 y ya han comido.

Sin más nos conectamos que hay mucho que ver antes de esta gala decisiva.