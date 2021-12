16.00 - 0:00 Luis, solo contra la marea

¡Buenas tardes secreters!

Comenzamos el turno de tarde de este lunes con las nuevas dinámicas en la casa.

Hay un claro acercamiento entre Sandra y los Gemeliers contra Luis por eliminación y lógica de votaciones.

Creen los tres que Luis es el concursante más débil y con menos apoyos y con Luca y Cristina ya finalistas no queda más que intentar que este jueves sea él el eliminado.

La casa se vacía y la competición se hace más cruenta.

Parece que viviremos una tarde tranquila por parte de la pareja que queda en la casa y es que la seguridad de que Luca y Cris se queden hasta la final y que salgan a la vez les ha afianzado como pareja.

No hay dudas de cómo estarán fuera de la casa, ni si tendrán dudas o tentaciones si salen a la vez.

Por último veremos la gestión de esa despensa que cada vez está más vacía ya que no pasaron la prueba otra semana.

Sin más nos conectamos con Guadalix que hay mucha lana que cardar.