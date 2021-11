16.00 - 0:00 Sandra y Luca, tenues amistades peligrosas.

18:30 H La prueba les tiene entretenidos

Esta prueba les ha puesto un metafórico cohete en el culo y Luca comenta que ya con la imitación del baile de Rafaella Carrá, cuando J. J. les dijo en la gala que lo habían hecho fatal, se juró a sí mismo que nunca le volverían a criticar una coreografía.

Le falta arrancar una zanahoria del suelo y jurar al atardecer como si de Escarlata O'Hara se tratara.



Cristina graba el ensayo de Luis y Daniel y lo repasan juntos.

Hemos tenido otro momento de mimitos en el salón pero parece que para apacigüar a Sandra que dice que Julen no le cuida nada.

Siguen de pelea/no pelea con Miguel que quiere saber que pasa en cada conversación. Sandra le explica a Miguel que a Julen no le sale eso de darle un beso espontáneo o un abrazo si no lo inicia ella. Miguel le dice que eso no es de ahora pero me parece un argumento muy débil. Se pone a imitar a Yurena y hablan de matar a Julen con veneno que no deja rastro. De bromis.

Pasamos a Miguel creyendo que tiene el porcentaje más alto y que no se va a callar nada esta semana.