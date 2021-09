16.00 - 0.00 Mosqueados en la casa

17:53 H Embolsar y prepararse para la gala

Emmy está guerrera y quiere su segunda bola de alguien esta noche. Que no le tomen por tonta.

Les interrumpe la jefa para decirles que tienen las maletas preparadas y les rompe el rollo.



Chimo tiene sola una maleta pero Emmy ha traído bolsas de basura aunque no está nada contenta de meter sus cosas dentro si no le caben.

Cristina dice que le da pena, pero que total, solo se va uno. Ha traído una "maleta de la suerte" de una amiga, ha sobrevivido a viajes de Erasmus y tal. Miguel le ayuda a elegir look para la gala, se abrazan ya como empezando a despedirse.

Chimo tararea "O Sole mío" mientras elige chaquetas, no parece muy preocupado.