Secret Story: La Noche de los Secretos | Sigue en directo el debate de hoy

21:56 H Los dilemas

Vemos un montaje rápido donde se repasan todos los dilemas a los que se tuvieron que enfrentar todos los concursantes al entrar en la casa. Después los colaboradores comentan su opinión sobre las reacciones. Gustó que Adrián no cogiera el maletín y sin embargo la reacción de Laila al decirle que era ella o su hermana no ha gustado demasiado. Cristina Boscá opina que las dos hermanas no se deben llevar muy bien, pero su tío Kamal, que las defiende en plató, lo desmiente. Dice que son como el yin y el yan, pero que se quieren mucho.