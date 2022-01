16.00 - 0.00 | Primer tardeo de Secret Story

16:31 H Una palabra, no una frase

Todos dicen que les encanta estar con la gente, como en 'Sevilla tiene un color especial', y mientras unos hacen de comer, otros discuten la estrategia. Y con "discutir la estrategia" nos referimos a hablar todos a la vez y no llegar a ninguna conclusión, claro.

Marta, haciendo gala de su carácter de política, dice que lo que ella haría es ponerse números y hacerlo de forma ordenada. Por supuesto, todos se lanzan a opinar a la vez justo después. No tiene que ser tan diferente a un pleno municipal.

Rafa le da la razón a Marta, pero parece que no mucha más gente está por escuchar. y Héctor pone pegas (pero en realidad no). Vamos, que a todos les parece bien. Rafa se desespera porque hay gente que no lo entiende del todo, y después de su explicación queda todavía menos claro. Buen trabajo, Rafa.

Entonces Elena propone lo mismo pero diferente: ir de cuatro en cuatro preguntas. Héctor dice que es más difícil, pero que "lo que vean", ese maravilloso instrumento del español que significa "Me tenéis hasta las narices".

Kenny les pide que respondan con una sola palabra, para que sea más fácil. "No se enfoquen en la frase, enfóquense en la persona": lo que propone es que todos se conozcan. Brenda dice después "Lo que tenemos que hacer es decir solo una palabra, no una frase" y todos dicen "Oh, sí", como si no lo acabara de decir Kenny medio minuto antes.

Brenda tiene un pequeño roce con Héctor ("Creo que a veces no escuchas") pero al final lo aclaran: todos están hablando de lo mismo.

A comer.