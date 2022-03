10.00 - 18.00 | Última hora Secret Story

11:10 H Adrián ha tenido una pesadilla

Todos los habitantes de 'La casa de los secretos' están completamente dormidos menos dos de ellos. Adrián y Marta, con los ojos cerrados, se acarician y van cambiando de postura. Entre respiraciones fuertes, Adrián dice a Marta: "He tenido otra pesadilla". Parece que no ha sido buena noche para el profesor, Marta no contesta y esboza unos ruiditos.