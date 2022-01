16.00 - 0:00 Álvaro llega pisando fuerte. Con permiso de Rafa

17:27 H Tensiones en la comida

Brenda es la voz de la razón y habla de que hay que recoger los restos de comida de los platos, que no dejen vasos ni tilas tirados en los sofás y los colores de las bolsas de reciclar etc.

Es la eterna lucha, el esfuerzo de Sísifo de que no haya tazas tiradas por todos lados.

Ánimo Brenda, a lo mejor consigues que entiendan lo de la orgánica y donde van los bricks, (que no son cartón si no "envases"). Mucha fuerza compañera.