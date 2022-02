16.00 - 0:00 Tragedia griega con la comida

17:16 H Elena ladrona, todos ladrones

En el salón están de sobremesa y resguardándose del sol que hace que se estaban quemando por el sol.

Le están haciendo un traje en el sofá a Elena, comentando que a lo mejor no ha estado en esos países en los que ha estado y se ríen con que no ha salido de su pueblo y que ha aprendido alemán en internet. Colchero les cuenta que vio los cinco podcast en cinco idiomas y ni con eso se ha salvado.

Se parte Rafa de risa con que si no hace los alegatos le echan un día antes y le esperan fuera de la casa. Le perdonan un poco porque primero su novio le robó todo el dinero.

Hablan de los robos de la casa, que lo saca Nissy y les llama ladrones a todos, a ella misma no.

"Sobre todo yo", dice Rafa, con las naranjas y el aceite. Rafa se moja y habla de cualquier tema que quiera, sobre todo si le atañe a él y delante de todos.



Rafa comenta que cuando trabajaba en un supermercado cada día robaba un huevo kinder. Por las sorpresas dice.

Pasamos a ver a Carmen dormidísima boca abajo en el cuarto de las flores.